تمهيدا لدخولها منظومة التأمين الصحي.. نقل تبعية عدد من المستشفيات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان مع بدء العام المالي المقبل، وذلك بما يسهم في سرعة إجراء عمليات التطوير اللازمة وتهيئة تلك المستشفيات للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يتم ربطها بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.