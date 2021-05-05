عضو "صحة النواب" يطالب بتدشين حملات توعية للعزل المنزلي لمرضى "كورونا"

12:40 م الأربعاء 05 مايو 2021
عضو "صحة النواب" يطالب بتدشين حملات توعية للعزل المنزلي لمرضى "كورونا"

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

طالب النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتدشين المزيد من حملات التوعية بشأن إجراءات العزل المنزلي، وما يتم من ضوابط وخطوات وإجراءات خلال هذه الفترة؛ حتى لا يتفشى الفيروس في المجتمع بصورة قد تخرج عن السيطرة ويصعب على المنظومة الصحية السيطرة عليها؛ مما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خلال هذه الفترة الحرجة من عمر الوطن.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة ومع تزايد أعداد الإصابات بصورة لافتة للنظر مع دخول البلاد الموجة الثالثة لجائحة كورونا، شهدت تهاونًا من قِبل البعض في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، بل وتخطى الأمر بأن هناك بعض الأشخاص المصابين ويعلمون أنهم مصابون؛ ولكنهم يتحركون في المجتمع دون الالتزام بإجراءات العزل المنزلي أو حتى الإجراءات الوقائية، وهذا الأمر يمثل خطورة كبيرة على المجتمع وعلى المواطنين في نفس الوقت.

وشدد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على ضرورة أن يكون هناك مزيد من حملات التوعية بشأن إجراءات العزل المنزلي في صورة مبسطة، وكيفية تعامل الشخص المصاب ومَن يرعاه حتى لا تنتقل العدوى بصورة كبيرة، ومخاطر الخروج للشارع والتحرك بين المواطنين قبل التأكد من الشفاء التام، وأن هذه الخطوة قد تكلف المجتمع الكثير.

مجلس النواب عبد الله أحمد عبد الله العزل المنزلي الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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