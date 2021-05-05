تصل لـ42 درجة ثم انخفاض مؤقت ثم حرارة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة وصلت ذروتها أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء حيث تصل درجة الحرارة اليوم على القاهرة بين 41 و42 درجة خلال الفترة من الظهر حتى عصر اليوم.

وأضاف شاهين، إن مصر تشهد النصف الثاني من فصل الربيع الذي يعتبر شهر مايو والنصف الأول من شهر يونيو، درجات حرارة مرتفعة بشكل كبير عن فصل الصيف.

وتابع شاهين: "غدا تنكسر الموجة الحارة وتتراجع الحرارة 3 درجات على أغلب الأنحاء لتسجل 37 على القاهرة ويستمر الانخفاض المؤقت في الحرارة لتصل لـ35 درجة يوم الجمعة".

وأكد مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى بداية من يوم السبت المقبل لتسجل على القاهرة 40 درجة.

وأشار إلى أن البلاد تشهد كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية والجزيرة العربية، تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.