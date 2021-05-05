أولى خطوات الترخيص.. ننشر رسوم وإجراءات استخراج بيان الصلاحية للمباني

كتب- محمد نصار:

بدأت الحكومة تنفيذ منظومة البناء الجديدة بشقيها التراخيص والاشتراطات وذلك في 27 مركزا ومدينة وحيا على نطاق المحافظات تجريبيا لمدة شهرين ثم يتم تعميمها على باقي المحافظات.

ويعد بيان الصلاحية أولى الخطوات التي يجب أن يقوم بها المواطن للشروع في إجراءات استخراج ترخيص بناء جديد، وذلك وفقا للرسوم المقررة في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وينشر مصراوي، تفاصيل المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية لموقع البناء وكذلك رسوم استخراجه، على النحو التالي:

أولا: الإجراءات:

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3- سداد رسوم المعاينة.

4- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة، تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة، أو بسداد الرسوم المقررة للخدمة.

5- تسديد الرسوم وتلقي الخدمة.

ثانيا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة:

1- مالك الأرض أو وكيل أعمال "بتوكيل رسمي موثق".

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثالثا: المستندات المطلوبة:

1- صورة عقد الملكية.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- رسم كروكي يبين الموقع والطرق المؤدية إليه يوقع عليه من مهندس نقابي.

4- الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

رابعا: الرسوم:

رسم إصدار 200 جنيه يزداد بواقع 3% سنويا اعتبارا من شهر أبريل 2010.