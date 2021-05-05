محافظ القاهرة: لجنة عليا تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة سير عمل التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي بحي مصر الجديدة.

وأكد محافظ القاهرة، خلال تفقده انتظام سير العمل داخل المركز التكنولوجي للحي، على ضرورة التسهيل على المواطنين وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن عقب التنفيذ الدقيق لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم عمل لوحات إرشادية وكتيبات وبروشورات توضح خطوات التقديم تيسيرًا على المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن رئيس مجلس الوزراء قام بعقد العديد من اللقاءات والنقاشات حول المنظومة الجديدة للوصول للشكل الأمثل لها ووجه بتطبيقها في حي واحد بكل محافظة تجريبياً لتقيمها قبل التعميم.

وشدد على أن المنظومة الجديدة نتاج عمل وتكامل عدة وزارات من بينها وزارة التنمية المحلية والإسكان والتعليم العالي والتخطيط والجامعات المختلفة والمحافظات ولجان الإسكان بمجلسي النواب والشيوخ.

وأكد محافظ القاهرة، على أن جميع العاملين بالمركز تلقوا تدريبًا جيدًا وكافيًا للتعامل مع المنظومة الجديدة من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالي ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتخطيط.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عليا تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة، لافتا إلى أنه سيتم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بالمحافظة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا في تقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيًا بهدف فصل طالب الخدمة عن مقدمها تيسيرًا على المواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيكون للمراكز التكنولوجية بالمحافظة دور هام في المنظومة الجديدة بدءًا من استلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص واستصدار الرخصة المؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويصدر أيضا خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لإدخال المرافق به وفقا لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.

وأوضح محافظ القاهرة، أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.