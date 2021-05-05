شملت شقق سكن لكل المصريين.. رئيس أكتوبر الجديدة يتفقد عدد من المشروعات

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة اكتوبر الجديدة، يرافقه مسئولو، سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، لدفع العمل وإزالة أي عقبات.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه جارٍ تنفيذ عدة أعمال للطرق بمنطقة الـ 1800 فدان، والتي تضم ٤٩١١ قطعة أرض متنوعة، والمتوقع بدء تسليم قطع الأراضي بها في بداية يوليو المقبل.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ أعمال طريق شرق الواحة والذي سيعد شرياناً لتنمية المدينة، ويربط منطقة الـ٨٠٠ فدان، مرورا بمشروع "بادية"بالم هيلز الجديدة، وحتى الطريق الدائري اكتوبر - الشيخ زايد.

كما تابع رئيس الجهاز، الموقف التنفيذي، لأعمال الطرق بمشروع سكن مصر، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة واصلت اعمال الرصف بالمناطق المتبقية بالمشروع، واستكمال أعمال الأرصفة والانترلوك، بجانب استكمال أعمال الإنترلوك بأرصفة طريق ١ بمنطقة الـ٨٠٠ فدان، كما واصلت إدارة الطرق بالجهاز رفع كفاءة وأعمال الرصف بمناطق الحي الثالث والحي الخامس بالمنطقة السادسة ابني بيتك.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس محمد عبدالمقصود، سير العمل بالمرحلة العاجلة من المنطقة الصناعية على مساحة ١٦٠٠ فدان، ضمن المساحة الكلية للمنطقة والتي تبلغ مساحتها ١٠ آلاف فدان، والتي يجري تنفيذ أعمال المرافق بها.

كما تفقد رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، مشروع إنشاء خزان المياه سعة ٢٠ الف متر مكعب، والخاص بالمراحل العاجلة بالمنطقة الصناعية، بالاضافة للخط المغذي للميناء الجاف، ومشروع تنفيذ طريق شمال المطار.

وتابع رئيس الجهاز، الأعمال الجارية بالمبادرة الرئاسية"سكن كل المصريين"، المرحلة الأولى، بمنطقة غرب أرض المطار، والتي تضم ٢٤٨٨٨ وحدة سكنية مطالباً الشركات المنفذة والجهات المشرفة ومسئولي جهاز المدينة بالالتزام بالمواصفات الفنية والجودة لخروج المشروع بشكل مشرف، بجانب تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة.

وأكد عبدالمقصود أن الجولات تأتي في إطار دفع العمل بالمشروعات، لتحقيق التنمية والجذب للسكان والمستثمرين للمدينة الجديدة، لا سيما مشروعات الطرق والمناطق الصناعية واللوجيستية والميناء الجاف والتي تساعد بشكل مباشر في زيادة فرص العمل وتنمية موارد المدينة وجعلها أكثر جذباً.