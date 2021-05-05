بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات

11:24 ص الأربعاء 05 مايو 2021
بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور جميع الوزراء عقب تقنية "الفيديو كونفرانس".

ومن المنتظر ان يناقش المجلس التطبيق الأولي لاشتراطات البناء الجديد، وكذلك الاستعداد لعيد الفطر والاطلاع على الوضع الصحي في ظل تفشي وباء كورونا وعدد من الملفات.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء اشتراطات البناء فيروس كورونا

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