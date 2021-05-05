السفير المصري في فرنسا يهنئ إيبارشية باريس بعيد القيامة

كتب - مينا غالي:

زار وفد من الدبلوماسيين المصريين في فرنسا مقر إيبارشية باريس وشمالي فرنسا، لتهنئة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية وشعبها بعيد القيامة المجيد خلال قداس العيد.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي القبطي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الوفد تكون من السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، الذي نقل لشعب الإيبارشية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم بالعيد، وبرفقته السفير شريف الديواني القنصل المصري العام في باريس وعدد من الدبلوماسيين المصريين رفيعي المستوى بسفارتنا هناك.​