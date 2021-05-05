حرارة شديدة ثم انخفاض مؤقت.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الاثنين المقبل

05:30 ص الأربعاء 05 مايو 2021
حرارة شديدة ثم انخفاض مؤقت.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الاثنين المقبل

طقس شديد الحرارة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من الأربعاء 5 مايو إلى الاثنين 10 مايو، حيث يكون الطقس حار نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأربعاء:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الخميس:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الصعيد.

الجمعة:
نشاط رياح على مناطق من وجنوب سيناء.

السبت:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

الأحد:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

اعتبارا من الاثنين 10 مايو انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

الإثنين:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

طقس شديد الحرارة الظواهر الجوية هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية
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