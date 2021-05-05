القاهرة تسجل 40 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

كتب - محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة (الأربعاء - الخميس).

وقالت الهيئة إن طقس الأربعاء شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وحار على السواحل الشرقية نهارًا، معتدل ليلاً على أغلب المناطق.

وأضافت الهيئة أن الظواهر الجوية الأبرز هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة 40 - 23، السواحل الشمالية 29- 19، جنوب سيناء 40 - 26، شمال الصعيد 42 - 24، جنوب الصعيد 43 - 28".

وأوضحت الهيئة أن طقس الخميس، شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وحار على السواحل الشرقية نهارا، معتدل ليلا على أغلب المناطق.

وأضافت الهيئة أن الظواهر الجوية الأبرز هي نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 38 - 20، السواحل الشمالية 30- 19، جنوب سيناء 38- 24، شمال الصعيد 42 - 24، جنوب الصعيد 43 - 28.