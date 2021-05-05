مواعيد وأرقام قطع.. بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان

04:00 ص الأربعاء 05 مايو 2021
مواعيد وأرقام قطع.. بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية،عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان، وفقاً للجدول الزمنى لتسليم الأراضي وأرقام القطع، والتى جاءت على النحو التالي:

وتم تخصيص اليوم الأربعاء 5-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 63 وحتى 95 بالمجاورة الـ4، ويوم 9-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 96 وحتى 122 بالمجاورة الـ4.

كما تم تخصيص يوم 10-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 1 وحتى 37 بالمجاورة الـ3، ويوم 11-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 38 وحتى 63 بالمجاورة الـ3، ويوم 18-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 1 وحتى 38 بالمجاورة الـ2، ويوم 19-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 39 وحتى 73 بالمجاورة الـ2، ويوم 20-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 74 وحتى 83 بالمجاورة الـ2.

وتابعت الهيئة: "كما تم تخصيص يوم 23-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 1 وحتى 30 بالمجاورة الـ1، ويوم 24-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 31 وحتى 60 بالمجاورة الـ1، يوم 25-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 61 وحتى 90 بالمجاورة الـ1، يوم 26-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 91 وحتى 120 بالمجاورة الـ1، يوم 27-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 121 وحتى 150 بالمجاورة الـ1".

أراضي الإسكان المتميز وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية العاشر من رمضان

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