ننشر مواعيد وإجراءات استلام شقق دار مصر بمدينة العبور

03:16 ص الأربعاء 05 مايو 2021
ننشر مواعيد وإجراءات استلام شقق دار مصر بمدينة العبور

شقق دار مصر

كتب - محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز تنمية مدينة العبور، في تسليم وحدات سكنية كاملة التشطيب أكواد (211 – 311 - 421) للفائزين بها بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر للإسكان حتى يوم 26 مايو الجاري.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 16، يوم الأربعاء 5/5/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الخميس 6/5/2021.

وأضاف، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 18، يوم الأحد 9/5/2021، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 10/5/2021، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الثلاثاء 11/5/2021، ووحدات العمارة رقم 29، يوم الأحد 16/5/2021، ووحدات العمارة رقم 30، يوم الإثنين 17/5/2021، ووحدات العمارة رقم 43، يوم الثلاثاء 18/5/2021، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الأربعاء 19/5/2021.

وتابع رئيس الجهاز: "كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 114، يوم الخميس 20/5/2021، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الأحد 23/5/2021، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الإثنين 24/5/2021، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الثلاثاء 25/5/2021، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الأربعاء 26/5/2021.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان و التعمير فرع العبور )سوق العبور(، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة وصورة إيصال سداد آخر قسط.

شقق دار مصر مدينة العبور وحدات سكنية

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