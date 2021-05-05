"مصر للطيران" تسير 51 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب.. اليوم

01:20 ص الأربعاء 05 مايو 2021
"مصر للطيران" تسير 51 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب.. اليوم

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الثلاثاء، إن الشركات ستسير اليوم رحلاتها إلى 51 وجهة دولية تنقل على متنها نحو 3 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل ٣٨ رحلة دولية إلى كل من (واشنطن، لاجوس، أكرا، الدوحة ، لندن، نيويورك، روما، أبوجا، باريس، دبي، إسطنبول، أمستردام، موسكو، أبوظبي، عمان، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، مسقط، أديس أبابا)، و٩ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٤ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3 آلاف راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

شركة مصر للطيران رحلات دولية المطارات المصرية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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