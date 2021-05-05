ننشر مشروع قانون فصل الإخوان بالمؤسسات الحكومية

12:43 ص الأربعاء 05 مايو 2021
ننشر مشروع قانون فصل الإخوان بالمؤسسات الحكومية

مجلس النواب

حصل مصراوي على نص مشروع قانون "فصل المنتمين من الجماعات الإرهابية" الذي أعده النائب عبد الفتاح محمد يحيي، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، وأمين سر لجنة القوى العاملة، ويعتزم تقديمه بعد إجازة عيد الفطر.

ويقر المشروع بفصل كل من يثبت إنتمائه إلى جماعة الإخوان، باعتبارها جماعة إرهابية.

كما ينص المشروع على فصل كل موظف أو عامل يتبع الجهاز الإداري للدولة إذا ثبت بااليقين أنه يقوم بإنشاء صفحات على وسائل التواصل الإجتماعي تحرض على الدولة ومؤسساتها أو القيادة السياسية أو يقوم بنشر أكاذيب تحرض على أجهزة الدولة.

d05a5ecd-fa7d-43ab-9f7a-2389eb5715acabeabc45-e0a4-43eb-86f8-6387c7a12675

مجلس النواب عيد الفطر الإخوان المؤسسات الحكومية

الخبر التالى:

الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 231803

    عدد المصابين

  • 173341

    عدد المتعافين

  • 13591

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا