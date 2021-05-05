مد مهلة اشتراك الناشرين بمعرض الكتاب حتى الثلاثاء المقبل

12:23 ص الأربعاء 05 مايو 2021
مد مهلة اشتراك الناشرين بمعرض الكتاب حتى الثلاثاء المقبل

معرض الكتاب

قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للكتاب، مد مهلة الحجز لاشتراك الناشرين في الدورة الـ52 للمعرض والمقرر انعقادها خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021، بأرض المعارض بالتجمع الخامس، حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وتستقبل الهيئة طلبات الاشتراك بالإدارة العامة للمعارض بمقرها، وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا عدا الجمعة والسبت.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل"، فيما سيكون الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض لهذا العام، ولأول مرة شخصية خاصة بمعرض كتاب الطفل وهو الكاتب عبدالتواب يوسف.

معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب الناشرين بمعرض الكتاب اشتراك الناشرين بمعرض الكتاب

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