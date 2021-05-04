مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات من سان بطرسبرج الروسية

10:53 م الثلاثاء 04 مايو 2021
مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات من سان بطرسبرج الروسية

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات الطيران المباشرة القادمة من مدينة سان بطرسبرج الروسية، في أول تشغيل لهذا الخط منذ استئناف العاصمة موسكو رحلاتها الجوية المباشرة إلى القاهرة في عام 2018.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه لأول مرة يتم تشغيل رحلات مباشرة بين مدينة سان بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة، حيث وصلت الرحلة رقم 4399 والتي سيرتها خطوط نوردويند ايرلاينز الروسية، مساء اليوم، وعلى متنها 90 راكباً.

وأضافت المصادر في تصريحات للصحفيين، إنه سوف يتم تشغيل رحلات جوية بشكل منتظم بين بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة، خلال الفترة القادمة، ولم يتم تحديد عدد الرحلات أسبوعيا للشركة الروسية، حيث سيتم تسيير الرحلات إلى القاهرة وفقا للجدوى الاقتصادية وحجوزات السفر خاصة في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا الوبائية.

مطار القاهرة الدولي سان بطرسبرج رحلات الطيران جائحة كورونا

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