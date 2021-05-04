مصدر حكومي ينفي صدور قرار بحظر التجوال

10:52 م الثلاثاء 04 مايو 2021
مصدر حكومي ينفي صدور قرار بحظر التجوال

صورة أرشيفية

كتب - محمد غايات:

قال مصدر حكومي، إن قرار فرض حظر التجوال على أنحاء الجمهورية بسبب فيروس كورونا، يرجع إلى لجنة إدارة أزمة كورونا وفقا للوضع الوبائي.

وأضاف المصدر أنه لم تصدر الحكومة المصرية قرارًا رسمياً بفرض حظر التجوال حتى الآن.

يأتي ذلك بعدما انتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، بشأن فرض الحكومة حظرًا للتجوال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

نادر سعد مجلس الوزراء حظر التجوال فيروس كورونا

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