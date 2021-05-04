قبل استطلاع رؤية "شوال".. دار الإفتاء توجه رسالة للمواطنين

10:50 م الثلاثاء 04 مايو 2021
قبل استطلاع رؤية "شوال".. دار الإفتاء توجه رسالة للمواطنين

الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية ستستطلع هلال شهر شوال لعام 1442 هجرية يوم الثلاثاء المقبل 29 رمضان 1442هـ الموافق 11 مايو الجاري، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد نجم، في تصريح الليلة، أن دار الإفتاء المصرية، هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا: "لا تلتفتوا إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال".

وأشار نجم إلى أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، سوف يعلن نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال في بث مباشر بعد المغرب بنصف ساعة.

الدكتور إبراهيم نجم مفتي الجمهورية دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شوال

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