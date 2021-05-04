كيف تحول مكان شقتك بالإسكان الاجتماعي في 10 خطوات؟ (مواعيد وشروط)

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، غدًا الأربعاء، تلقي طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليًا، أو التي يوجد بها وحدات يجري تنفيذها، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، على أن يستمر ذلك حتى 31 مايو الجاري.

الحاجزون المتاح لهم الاستفادة من الخدمة الجديدة والتحويل هم حاجزو الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/ مراحل التشطيب والزرقاء/ تحت الإنشاء" والإعلان التاسع والإعلان الـ11 والإعلان الـ12 والـ13 والإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل".

تتم عمليات التحويل للمشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم، ويمكن تقديم طلب تحويل على النحو التالي:

1- الدخول على الموقع الإلكترونى المخصص لخدمة العملاء https://cservices.shmff.gov.eg.

2- اختيار مركز خدمة المواطنين، والتسجيل داخل الموقع عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

3- اختيار قسم طلبات، بعد ذلك، ثم تحديد طلب تعديل حجز وحدة سكنية.

4- اختيار سبب التحويل من قائمة الخدمات.

5- تحميل نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية وكتابة البيانات المطلوبة بداخله، ثم الضغط على موافق بعد قراءة الإقرار.

6- اختيار المحافظة والمدينة المراد التحويل إليها، ثم رفع نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية بعد الانتهاء منه.

7- يمكن التأكد من تقديم طلب من خلال قائمة الطلبات.

8- وعن شروط التحويل أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أنه يشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو أن يكون سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه، كما يكون طلب التحويل عن طريق الموقع الإلكتروني، وليس أي وسيلة آخرى وفي المواعيد المقررة.

9- في حالة قبول الطلب يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل 35 جنيهًا تحت مُسمى خدمة طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية بواسطة صاحب الطلب، كما يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه.

10- في حالة عدم تقدم الحاجزين ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حالياً والوحدات الجاري تنفيذها بـكل من المدن والمراكز التي لا تتوافر بها وحدات سكنية، بطلباتهم خلال المهلة المعلن عنها فإن ذلك يعد عدولا عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغيا، ويلتزمون باسترداد مبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية.