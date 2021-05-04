الليلة.. عطارد يقترن بالشقيقات السبع ويصعب رؤيته بالعين المجردة

08:04 م الثلاثاء 04 مايو 2021
الليلة.. عطارد يقترن بالشقيقات السبع ويصعب رؤيته بالعين المجردة

عطارد يقترن بالشقيقات السبع ويصعب رؤيته بالعين الم

كتب- يوسف عفيفي:

يرصد بعد غروب الشمس, اليوم الثلاثاء، ونحو بداية الليل اقتران كوكب عطارد مع عنقود نجوم الثريا حيث سيفصل بينهما حوالي درجتين بسماء الوطن العربي.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن عنقود الثريا لا يمكن رؤيته من داخل المدن بالعين المجردة بسبب أضواء الشوارع، لذلك هناك حاجة لاستخدام المنظار أو تلسكوب صغير حيث سيظهر عنقود الثريا كصندوق جواهر كونية.

وأضاف أبو زاهرة، عبر الصفحة الرسمية للجمعية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن عنقود الثريا يعرف أيضاً باسم الشقيقات السبع وهي تشبه نجوم الدب الأصغر لكنها بمظهر ضبابي، يتكون العنقود من نجوم يافعة تشكلت قبل 100 مليون سنة فقط - خلال عصر الديناصورات - من انهيار سحابة غازية بين النجوم، وأكبر أعضاء هذا العنقود نجوم زرقاء بيضاء أعرض خمس مرات من الشمس.

وتابع: "نظرا لبعد الثريا مسافة 400 سنة ضوئية تقريبًا فهي ضمن حد الرؤيا بالعين المجردة، وعند النظر إليها في إحدى الليالي الصافية يمكن بسهولة تمييز ألمع ستة نجوم فيها، وكان العرب يعتبرون أن من يرى سبعة منها يكون قوى البصر وقليل هم الذين يستطيعون تمييز تسعة أو عشرة، بشرط أن يكون الرصد بعيد عن أضواء المدن، وأن تكون عين الراصد قد ألفت الظلام".

جدير بالذكر، أن عنقود الثريا لن يكون واضحا للعين المجردة من داخل المدن كما في الصورة، ولكن تم إبرازه لتوضيح مكانه بالنسبة لعطار.​

كوكب عطارد نجوم الثريا ماجد أبو زاهرة الجمعية الفلكية

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