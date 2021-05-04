موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد توجه 4 نصائح مهمة للمواطنين

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا شديدًا في درجة الحرارة على كافة الأنحاء، على أن تكون ذروة الارتفاع اليوم وغدًا الأربعاء.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن درجات الحرارة على القاهرة الآن 40 درجة، والإسكندرية 36 درجة، ومطروح 42 درجة، وبورسعيد 30 درجة، والأقصر 40 درجة، والغردقة 36 درجة، وشرم الشيخ 36 درجة.

ونصحت المواطنين، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات مثل زجاجات الكحول، مع ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، والإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه أثناء الإفطار وخلال فترة الليل.

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