"الزراعة": تحصين 1.8 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

كتب _أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحصين أكثر من 1.8 مليون رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى تقريرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام خلال الحملة التي بدأت في 3 أبريل الجاري بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وذكر التقرير أنه تم تحصين مليون و816 ألفا و97 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بينها مليونا و369 ألفا و10 رؤوس أبقار، و389 ألفا و379 رأس أغنام، و57 ألفا و708 رؤوس ماعز حتى 28 أبريل الماضي.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين ماشيتهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.