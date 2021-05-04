غدا.. "مصر للطيران" تسير 51 رحلة جوية لنقل 2903 ركاب
كتب - محمد عبيد:
تسير شركة مصر للطيران، غدا الأربعاء، 51 رحلة جوية لنقل أكثر من 2903 ركاب لعدد من الوجهات العالمية.
وأوضحت الشركة - في بيانها اليومي - أن الرحلات تشمل 38 رحله دولية إلى كل من: (واشنطن، لاجوس، أكرا، الدوحة، لندن، نيويورك، روما، أبوجا، باريس، دبي، إسطنبول، أمستردام، موسكو، أبوظبي، عمان، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، مسقط، أديس أبابا).
وأضافت أنه سيتم تسيير 9 رحلات داخلية إلى كل من: (شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان)، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
230713
عدد المصابين
-
172774
عدد المتعافين
-
13531
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
153452498
عدد المصابين
-
130725426
عدد المتعافين
-
3215243
عدد الوفيات
إعلان