رئيس الإنجيلية يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي قانون بناء الكنائس

05:23 م الثلاثاء 04 مايو 2021
رئيس الإنجيلية يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي قانون بناء الكنائس

جانب من اللقاء

كتب- مينا غالى:

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

وقال زكي "إن اللقاء تضمن حوارًا حول أهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة الإنجيلية في مجال التنمية، والحوار المحلي والدولي وبناء الجسور، كما تطرق إلى وضع المسيحيين العرب في المنطقة والتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر خاصة بعد ثورة ٣٠ يونيو".

وأضاف في بيان اليوم، أن الحوار أشار إلى قانون بناء الكنائس والأحوال الشخصية وما تم إنجازه في هذه المجالات كما دار حوار حول أهمية التعامل الموضوعي في ملف حقوق الإنسان".

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القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية سفير الاتحاد الأوروبي قانون بناء الكنائس

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