وزيرة التخطيط أمام "الشيوخ": نستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% العام المقبل​

كتب- نشأت علي:

ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول تطور معدلات النمو، بدءا من مرحلة الانطلاق بين 2005/2006 و2008/2009 التي شهدت تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، ثم انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008.

وأوضحت أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلي انخفاض معدل النمو إلى 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015إلي 2016/2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتي وصل معدل النمو إلي 5.6%، لتأتي جائحة كورونا التي أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 3.6% العام الماضي.

وحول الـمُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2022/21، أشارت الوزيرة إلى أنه متوقع العام الحالي الوصول إلى معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021،ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، ومن المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و6% العام المالي المقبل.

وعن معدلات البطالة، أوضحت الوزيرة أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلي 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، مضيفه أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة.

وأكدت أن هناك زيادة في حجم الصادرات السلعية غير البترولية بحوالي 10% لتصل إلي 19.5 مليار دولار في إطار البدء في برنامج الاصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلي 7% لتصل إلي 30 مليار دولار في 2021/2022 حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليار.

وأشارت إلى أنه مع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي من المتوقع أن نحقق 6 مليارات دولار دخلا سياحيا في عام 2021/2022 و6 مليارات دولار دخل قناة السويس، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في عام الخطة 2021/2022.

وحول معدلات النمو الاقتصادي والـمُساهمات القطاعيّة أوضحت السعيد أن الـمستهدف بالخطة يتفق مع تقديرات الـمؤسسات الدولية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% في 2021/2022 و 2.8% في العام المالي الحالي، وتابعت السعيد الحديث حول توقعات المؤسسات الدولية لافته إلي توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلي توقعات مؤسسة فيتش بـ 6% ، الايكونوميست بـ 4.1% في 2021/2022.