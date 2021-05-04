الإعلان رسميا عن موعد استطلاع هلال شوال
كتب مينا غالي
أرسلت دار الإفتاء المصرية؛ خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ حول استطلاع هلال شهر شوال.
وقالت الدار؛ إن استطلاع هلال شهر شوال؛ سيكون يوم الثلاثاء القادم ٢٩ من شهر رمضان؛ الموافق ١١ مايو الجاري؛ عقب صلاة المغرب.
وأضافت أنه بهذه المناسبة سيقوم مفتي الجمهورية بتسجيل كلمة لتهنئة الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك؛ وذلك بمقر مكتبه بدار الإفتاء المصرية.
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