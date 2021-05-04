مشرف نظافة بمطار القاهرة يعيد حقيبة تحوي 25 ألف ريـال إلى راكب فقدها

03:37 م الثلاثاء 04 مايو 2021
مشرف نظافة بمطار القاهرة يعيد حقيبة تحوي 25 ألف ريـال إلى راكب فقدها

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، إن مشرف نظافة أمينًا عثر على حقيبة مفقودة تخص راكبًا داخل ساحة انتظار السيارات، والخاصة بصالة الوصول رقم 3 بالمطار، وتم تسليمها إلى السلطات، والتي أعادتها إلى الراكب بعد التأكد من هويته.

وأضافت المصادر بمبني الركاب رقم 1 بالمطار، أنه أثناء قيام مشرف النظافة سيد محمد إبراهيم، بعمله في ساحة انتظار السيارات لصالة الوصول رقم 3 بمبني الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم، عثر على حقيبة تخص الراكب "محمد.ا.ا"، بداخلها نحو 25 ألف ريـال وجواز سفر وهاتف محمول، تم تسليم الحقيبة إلى السلطات المختصة خارج الصالة، والتي قامت بالبحث والتأكد أنها تخص الراكب المذكور.

تم اتخاذ اللازم بشأن الحقيبة وتسلميها بواسطة رجال الأمن إلى الراكب، الذي قام بتوجيه الشكر إلى مشرف النظافة على أمانته.

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