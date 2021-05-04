البحوث الإسلامية يعقد اختبارات شفوية ومقابلات لاختيار مبعوثي الأزهر من الوافدين

03:28 م الثلاثاء 04 مايو 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب - محمود مصطفى:

عقد مجمع البحوث الإسلامية، الثلاثاء، فعاليات اختبارات المبعوثين المحليين من خريجي الأزهر الشريف من الوافدين، تمهيدًا لاختيار الكوادر المتميزة منهم وإرسالهم كمبعوثين إلى بلادهم.

وقال نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه الاختبارات والتي يشارك فيها متخصصون من أساتذة جامعة الأزهر، تستهدف اختيار المتميزين من خريجي الأزهر الشريف من الوافدين لمعاونة مبعوثي الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال في مختلف دول العالم، باعتبار أن هؤلاء الوافدين قد نهلوا من علوم الأزهر ويتبنون منهجه الوسطي ولديهم قدرة على أداء هذه الرسالة في بلادهم.

وأضاف عيّاد في بيان له، الثلاثاء، أن الاختبارات تمر بمرحلتين هما: الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية؛ وذلك للوقوف على السمات العامة والعناصر المتميزة لدى المتقدمين، ومدى توافر المهارات اللازمة لأداء رسالة الأزهر الشريف على أكمل وجه في مختلف دول العالم.

وأوضح الأمين العام أن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يبذل كل الجهود الممكنة من أجل العمل المستمر على ترسيخ معاني التسامح ونشر الوسطية والسلام بين الجميع، والمواجهة الحاسمة لكل فكر منحرف عن صحيح الدين.

اختبارات شفوية اختيار مبعوثي الأزهر البحوث الإسلامية

الخبر التالى:

طارق شوقي يكشف لمصراوي حقيقة تذيل مصر قائمة الدول في مؤشر التعليم
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 230713

    عدد المصابين

  • 172774

    عدد المتعافين

  • 13531

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا