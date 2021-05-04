ضبط لحوم ودواجن فاسدة وتحصين أكثر من 41 ألف رأس ماشية بقنا

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، أن مديرية الطب البيطرى، نجحت خلال شهر أبريل الماضي في تحصين 41 ألف و 882 رأس ماشية، ضد مرض الجلد العقدي، وتطعيم 1800 طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور.

كما جرى مناظرة وعلاج 1038 حيوان بالإضافة إلى تطعيم 3944 حيوان ضد الطفيليات الداخلية لحمياتهم من الأمراض التي قد تسببها تلك الطفيليات.

وأضاف الداودي ، أن المديرية شنت 17 حملة خلال الشهر الماضي على محلات بيع وعرض اللحوم لضمان صحة وسلامة اللحوم والأغذية ذات الأصل الحيوانى وخلوها من المسببات المرضية، مشيرا إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 56 محضر ذبح خارج المجازر، وضبط 354 كجم لحوم بلدية ودواجن.