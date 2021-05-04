فتح باب التبرع للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

كتب- محمد سامي:

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، فتح باب التبرع في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عن طريق الحساب البنكي الخاص بالمبادرة، من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة https://donation.hayakarima.com/



ويأتي التبرع تحت شعار "كل جنيه هيفرق في حياة 58 مليون مواطن، تقدر وانت في مكانك تسهم في تغيير حياة أكثر من نصف سكان مصر؛ علشان نوفر لهم حياة كريمة".



ونوهت مؤسسة "حياة كريمة"بأن ذلك يأتي تسهيلًا على المواطنين للتبرع عن طريق الإنترنت من أماكن وجودهم من داخل مصر وخارجها، وحرصًا على سلامتهم في ظل جائحة كورونا ومنحهم فرصة المشاركة في المبادرة.



وخصصت "مبادرة حياة كريمة" رقمًا لتلقي التبرعات عبر الرسائل القصيرة عبر رقم (9509) من التليفون المحمول، وقيمتها خمسة جنيهات.



يذكر أن "حياة كريمة" هي مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019، وهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها، وتنبع من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضًا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم؛ خصوصًا أن المواطن تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي وكان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية، وكان البطل الحقيقي الذي تحمل كل الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.



وجاء دور مبادرة حياة كريمة، أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لهدف التصدي للفقر متعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجًا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.



ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، والذي عقد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذجًا فريدًا يحتذى به في العمل التطوعي.