للمرة الأولى منذ 22 عامًا.. رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: انخفاض معدلات الفقر في مصر

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية عضو مجلس النواب، إن معدل الفقر في مصر انخفض من ٣١.٥℅ إلى ٢٩.٧℅، وذلك للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٩.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 و2022، في ما يخص وزارة التضامن- قطاع الحماية الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي.



وأوضح عبد القوي أن عدد المسجلين في برنامج تكافل وكرامة يبلغ ٣ ملايين و٣٧٢ ألف شخص؛ مما يعني أن هناك أسرة مستحقة ولا تحصل على أي دعم.



وانتقد النائب وجود تمويل جزء من ميزانية برنامج تكافل وكرامة من خلال القروض، وكذلك عدم وجود ميزانية لبرنامج "اتنين كفاية" ضمن ميزانية الوزارة.



وأشار عبد القوي إلى أن الرائدات الريفيات والعاملين في دور الرعاية يحصلون على أجور قليلة جدًّا، مطالبًا بإعادة النظر في رواتبهم.



وانتقد النائب الاعتماد على مكلفات الخدمة العامة في بعض الأعمال وتدريبها، مضيفًا أن أي شخص مكلف بخدمة عامة لو توفرت له فرصة عمل سوف يترك الوزارة فورًا.