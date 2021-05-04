وفاة 3 أطباء بكورونا.. والنقابة: العدد يرتفع لـ 504 شهداء

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للأطباء، اليوم الثلاثاء، وفاة 3 أطباء جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد إلى 504 شهداء.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن الأطباء المتوفين هم: الدكتور عماد إبراهيم أحمد، استشاري ورئيس قسم الكلينيكال باثولوجي بمستشفى الإسماعيلية العام والذي توفي بالمستشفى الجامعي بالإسماعيلية، والدكتور حسين عبد الفتاح استشاري أمراض النساء والتوليد بالفيوم، والدكتور عبد الخالق فتحي عبد الخالق مطاوع استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب.

وتقدمت نقابة الأطباء بخالص العزاء لأسرهم، سائلة الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.