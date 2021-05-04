وزيرة الهجرة: إطلاق تطبيق إلكتروني لتعليم اللغة العربية عقب عيد الفطر

كتب - أسامة علي:

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة مجمع اللغة العربية حول المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بحضور الدكتور صلاح فضل رئيس المجمع، والدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام للمجمع، كما شارك لفيف من أعضاء المجمع في الندوة عبر تقنية فيديو كونفرانس.

وخلال الندوة، قالت مكرم إنه شرف كبير عرض مبادرة "اتكلم عربي" بمجمع اللغة العربية، وهي فرصة جيدة لعرض المبادرة على أعضاء المجمع، لافتة إلى أن احتياجات المصريين بالخارج مختلفة طبقا لشرائحهم، وقرار القيادة السياسية بعودة وزارة الهجرة أعطت رسالة للمصريين بالخارج باهتمام الدولة المصرية وبدأ العمل وقتها على الفور والتواصل مع المصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المبادرة حظيت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون إحدى المبادرات القومية وكلف الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، وبث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها، كما تتحدث عن الثقافة المصرية والعربية والهوية المصرية وموجهة لأبنائنا في الخارج، مشيرة إلى أننا مع تعلم اللغات الأخرى ولكن لابد من التعرف على لغتنا الأم، فهي مبادرة وطنية تدافع عن الدولة في الحروب التي تواجهها الدولة وهي حروب طمس الهوية الوطنية والتي من أهمها اللغة.

وأوضحت مكرم أن وزارة الهجرة نظمت زيارات خاصة بالشباب أبناء الجيل الثاني والثالث المصريين بالخارج لتعريفهم بمقتضيات الأمن القومي المصري وتعريفهم بوطنهم، وخلال هذه الزيارات وجدنا أن هناك صعوبة في تواصل الشباب مع أقاربهم ومع المجتمع المصري وكانت اللغة هي الشئ المهم في هذا التواصل، لافتة إلى أنه المبادرة لاقت قبول أيضًا لدى المسئولين في الدول العربية أيضًا.

وتابعت الوزيرة: نظمنا معسكرات عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع الأطفال المصريين بالخارج لتشجيعهم على التحدث باللغة العربية والتحدث معهم عن عاداتنا وتقاليدنا، مشيرة إلى أنها وجدت قبولا وترحيبا كبيرا لدى أولياء الأمور، ووجدت حرصهم أيضا على تحدث أبنائهم باللغة العربية، لافتة إلى أن وزارة الهجرة تعمل باستمرار على التواصل مع المصريين بالخارج باختلاف شرائحهم، وأنه تم الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا في ظل انتشار جائحة كورونا في العالم.

وأوضحت مكرم أن الهوية المصرية تتضمن أيضًا أننا شعب واحد ونحتفل سويا بأعيادنا ومناسباتنا الدينية والوطنية، وهذه هي المفاهيم التي نريد أن تصل لأبنائنا في الخارج، مشيرة إلى أن مبادرة «اتكلم عربي» ليست مهمة فقط للمصريين بالخارج ولكن أبنائنا في المدارس الدولية يحتاجون لمثل هذه المبادرة للتعريف بثقافتنا وتاريخنا ولغتنا.

وذكرت وزيرة الهجرة أن هناك تعاونًا مع وزارة التربية والتعليم ودار نهضة مصر لإعداد تطبيق إلكتروني وسيتم إطلاقه عقب عيد الفطر، داعية أعضاء مجمع اللغة العربية لحضور فاعلية إطلاق التطبيق.

ومن جانبه، وجه الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، التحية لوزيرة الهجرة، مشيرا إلى أن ندوة اليوم لحشد طاقات العقول المصرية، حيث إن المصريون في الخارج هم الأداة الكبرى للمشاركة في التنمية، ليست للتنمية الاقتصادية فقط ولكنها تنمية فكرية وثقافية وعلمية ولغوية، لأن هؤلاء المصريين هم من خيرة عقول مصر الذين هاجروا وأقاموا في الخارج.

وأضاف رئيس مجمع اللغة العربية أن مصر قادت حركة التنوير وكان هذا المجمع له دور كبير في هذه الحركة، وهذه القيادة كانت تنمية لغوية وثقافية واقتصادية، لافتا إلى أنه يعلم جيدا أهمية ربط المصريين والعرب بأوطانهم وهذا الرابط الأساسي هي العادات والتقاليد ولكن ما يتعرض للتغيير هي اللغة.

وأوصى رئيس المجمع كل مصري بالخارج أن يحرص على أن يكون ركن للكتب باللغة العربية، لأن هذه الكتب هي التي ستربط الجيل الثاني والثالث بوطنهم الأم وباللغة وبثقافتهم، وأن الخيط الأول والمقدس هو الخيط اللغوي الذي تطمح مبادرة "اتكلم عربي" إلى تعميقه وتجعله خيطا متينا بينهم وبين وطنهم.

فيما قدم الدكتور عبدالحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية، التحية لوزيرة الهجرة على إطلاق المبادرة، معربا عن سعادتهم بأن يكون هذا الارتباط الوثيق باللغة في الداخل والخارج، لافتا إلى أنه من المهم أيضا توجيه المبادرة إلى أبنائنا في الداخل في المدارس الأجنبية.

وأكد الأمين العام لمجمع اللغة العربية أن اللغة أساس بناء الهوية الوطنية، ويجب أن تعي الأسر المصرية في الخارج أن يكون لديها اهتمام باللغة، وأن تغرس في نفوس أبنائها أهمية الحديث باللغة العربية داخل المنزل، واقترح الاستعانة بالمكاتب الثقافية في الخارج، اللغة هي الخيط الذي يربط المصريون بالخارج بوطنهم الأم.

رحب الدكتور عبدالحميد شحاتة عضو المجمع المشرف على البرنامج الثقافي، يشرف المجمع عقد أولى ندوات النشاط الثقافي حول مبادرة "اتكلم عربي"، مؤكدا أن المجمع يعتز بكافة المبادرات وهذه المبادرة لها لتكون عنوان ليس للمصريين في الخارج، وإنما لكل العرب الذين يتحدثون بالعربية ونجمعهم الانتماء إلى أوطانهم وأول مقوم هو مقىم اللغة التي تعبر عن الهوية والأصالة العربية.

وفي ختام الندوة، قام رئيس مجمع اللغة العربية بإهداء وزيرة الهجرة نسخة من المعجم الوجيز وعدد من كتب اللغة العربية، وذلك تكريمًا لسيادتها ودعمًا من المجمع للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة "اتكلم عربي" تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على الهوية المصرية وربط شباب المصريين بالخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية، من أجل ألا يشعرون بالاغتراب عند التحدث مع أقرانهم أو أقاربهم.