في الذكرى الأولى لرحيله.. القراء: شيخ الأزهر يطلق اسم الشيخ الطبلاوي على معهد بالمنوفية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت نقابة القراء، موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على طلب أسرة القارئ الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء السابق، بإطلاق اسمه على المعهد الأزهري بتلا منوفية، إكراما لتاريخه فى تلاوة القرآن الكريم.

وقال إبراهيم الطبلاوي نجل نقيب القراء السابق، إن الأسرة موافقة شيخ الأزهر بسعادة غامرة، ويطيب لي وأشقائي وجميع أفراد العائلة توجيه الشكر لفضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن الموافقة جاءت متزامنة مع موعد الذكرى الأولى لرحيل والدي، التي توافق الخامس من مايو.

ومن جانبه، وجه الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإطلاق اسمه على المعهد الدينى الأزهرى بالمنوفية.

وتابع في بيان له: "بمناسبة مرور عام كامل على رحيل الشيخ الطبلاوي (رحمه الله)، سيقوم مجلس النقابة بقراءة ختمة القرآن الكريم هدية إلى روحه الطاهرة، غدا، الخامس من مايو، بمناسبة الذكرى الأولى لرحيله.