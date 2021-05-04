وزير النقل يتابع العمل بطريق السويس- الإسماعيلية وإنشاء كوبريي جنيفة والمعاهدة -صور

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كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، مواقع العمل في مشروع تطوير طريق المُعاهدة (السويس- الإسماعيلية)، الذي يعد أحد مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق؛ حيث يتم تطويره بطول 80 كم وعرض 13.9 م أسفلتي ليصبح الطريق 3 حارات في كل اتجاه بدلًا من حارتَين في كل اتجاه، بإجمالي تكلفة 1.57 مليار جنيه.

يرافقه الوزير كل من رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، والشركات المنفذة لمشروع تطوير طريق المُعاهدة (السويس- الإسماعيلية).

وتفقد وزير النقل قطاعات الطريق المختلفة، والتقى العمال والمهندسين، وأكد ضرورة العمل على مدار الساعة؛ لسرعة الانتهاء من هذا المشروع المهام وفقًا للموعد المخطط، وأن يتم تنفيذ كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية؛ خصوصًا مع أهمية تطويره في المساهمة في تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات على الطريق، بالإضافة إلى رفع معدلات السلامة والأمان على الطريق الذي يربط بين مدينتَي السويس والإسماعيلية، ويتقاطع مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأكد الوزير ضرورة استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مختلف مواقع العمل؛ خصوصًا أن صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل.

وتفقد وزير النقل أعمال إنشاء عدد 2 كوبري علوي؛ الأول مشروع (كوبري جنيفة) تقاطع طريق امتداد جنيفة مع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي، حيث يهدف الكوبري إلى حل التقاطعات السطحية مع نفق الشهيد وربط طريق جنيفة مع طريق المعاهدة، ويبلغ إجمالي طول الكوبري 850 مترًا باتجاهين مروريين، وبعرض 26 مترًا لكل اتجاه، بتكلفة 140 مليون جنيه، والذي بلغت نسبة تنفيذه 99% لأعمال الكباري، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق به 75%، والثاني مشروع إنشاء كوبري (المعاهدة) بتقاطع المعاهدة مع امتداد طريق جنيفة، ويبلغ إجمالي طول الكوبري 550 مترًا باتجاهين مروريين، وبعرض 23 مترًا لكل اتجاه، وبتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه؛ حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الكباري 99%،

كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق به 50%.

وأكد وزير النقل أهمية تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذه الكباري، مضيفًا أن إنشاء هذه الكباري يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتيسير حركة مرور الركاب والبضائع على الطرق السريعة ومنع التقاطعات السطحية.