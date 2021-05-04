القوى العاملة: تحصيل 345 ألف جنيه مستحقات 5 عمال مصريين بجدة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة 5 عمال مصريين.

وبحسب بيان اليوم، بلغت إجمالي مستحقاتهم 82 ألفاً و680 ريالا سعودياً أي ما يوازي 345 ألفاً و 680 جنيها مصريا تقريبا.

وكلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات 5 عمال لهم مستحقات لدى أصحاب الأعمال، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع إحدي شركات التجارة والمقاولات بمكة المكرمة للحصول على مستحقات المواطن المصري "شريف.ع.ا.ا" البالغة 27 ألف ريال سعودي منها 20 ألفاً مكافأة نهاية الخدمة والباقي بدل إجازات.

ونجح الملحق العمالي عبد الحليم محمود، في مساعدة المواطن "محمد.إ.م" (كهربائي ) في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة من شركة للمقاولات وبلغت ٢٣ ألف ريال، فضلا عن مساعدة طبيبة الأسنان "نجوى.ع.ا.ا" في التسوية الودية مع مجمع طبي بالحصول علي راتب شهرين بقيمة ١٣ ألف ريال.

كما استطاع المكتب مساعدة المواطن "مصطفى. م.ع.أ" (كهربائي) في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها ١٠آلاف ريال من شركة قلعة الأعمال، وحصل المكتب علي مستحقات المواطن "أسامة.أ.ع.أ" (كهربائي) على مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها ٩٦٨٠ ريالا من شركة بن لادن بتأشيرة خروج نهائي عن طريق مكتب عمل جدة.