القاهرة 40.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس لـ72 ساعة

11:56 ص الثلاثاء 04 مايو 2021
القاهرة 40.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس لـ72 ساعة

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال (الثلاثاء والأربعاء والخميس) على معظم أنحاء الجمهورية.

وأضافت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية، على "فيسبوك"، أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة، وتصل على جنوب البلاد إلى 43 درجة مع نشاط رياح على مناطق متفرقة.

وأوضحت أن طقس، اليوم الثلاثاء، شديدة الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، ويصبح معتدلا ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تلقيها أسئلة كثيرة حول وجود حالة جوية ممطرة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنها تصدر تنبؤاتها الجوية لمدة 6 أيام مقبلة وتحرص دائما على تحديثها تبعا لتغيرات النماذج العددية وخاصة في فصل الربيع لأنه فصل التغيرات الحادة والسريعة.

وتابعت الهيئة: لذلك من المبكر الحديث عن التفاصيل الحالة الجوية خلال أيام العيد حاليا وخاصة أن الحالة يفصلها حوالي 8 أو 9 أيام تقريبا وهي فترة تعتبر بعيدة والتغيرات واردة بشكل كبير، لذلك سيتم موافاة المواطنين تفصيليا بكل ما هو جديد حيال ثبوت النماذج العددية وضمان إصدار تنبؤ بدقة عالية.

الطقس درجات الحرارة ارتفاع الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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