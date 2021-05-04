اليوم.. "اقتصادية النواب" تناقش موازنة قطاع الأعمال

10:32 ص الثلاثاء 04 مايو 2021
اليوم.. "اقتصادية النواب" تناقش موازنة قطاع الأعمال

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، للنظر في موازنة العام المالي ‏2021 و2022 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها، ومنها ديوان عام الوزارة و مركز معلومات قطاع الأعمال العام.

ويناقش الاجتماع مشروع الموازنة العامة للعام المالي الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعا لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة ‏العامة للدولة للسنة المالية 2021 و2022 في ما يخص المجلس القومي للسكان.

ويناقش الاجتماع أيضا مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة السنة المالية 2021 2022 في ما يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اجتماع الخميس لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 و2022 في ما يخص المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.​

مجلس النواب موازنة قطاع الأعمال موازنة العام المالي

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