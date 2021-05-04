الإسكان: تنفيذ محطة مياه شرب جديدة بمدينة بدر بتكلفة 530 مليون جنيه

كتب- مصراوي:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ محطة مياه شرب جديدة بمدينة بدر بتكلفة ٥٣٠ مليون جنيه، نظرًا لزيادة معدلات التنمية في المدينة، وزيادة أعداد المقيمين بالمدينة، مما استلزم إنشاء محطة مياه شرب لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه.

وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بتفقد أعمال تنفيذ المحطة، واطلع على نسب الإنجاز بالمشروع، موجهاً بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن المحطة تتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا علي عدد ٢ خزان سعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبني محولات وورشة ومخزن.