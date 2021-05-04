حدث ليلاً| مصر وفرنسا توقعان عقد طائرات رافال.. ومقترح قانون لكورونا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: نستهدف تطعيم 5 مليون مواطن بلقاح كورونا كل شهر

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تستهدف تطعيم من 5 إلى 6 مليون مواطن بلقاح فيروس كورونا المستجد، في الشهر الواحد، وذلك مع تدفق اللقاحات والحصول على أكبر عدد منها من الشركات المختلفة، مؤكدًا أن جميع اللقاحات في مصر آمنة وتوفرها الدولة لجميع المواطنين بالمجان.

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​الزراعة: استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الإجازة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي حول حالات التعدي على الأراضي الزراعية أمس الأحد على مستوى الجمهورية.

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محافظ أسيوط يزور مطرانية الأقباط الارثوذوكس للتهنئة بعيد القيامة المجيد (صور)

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم الإثنين، مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بحي شرق مدينة أسيوط، لتقديم التهنئة للأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعها بعيد القيامة المجيد، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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"أمي هتنتحر إلحقوها".. مأساة ابن انتحرت والدته العجوز قفزا في ترعة المنصورية

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب عن ملابسات انتشال غريقة من ترعة المنصورية، جنوب المحافظة.

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"السياحة" تحذر الفنادق والمطاعم والكافتيريات المخالفة لأعمال التطهير والتعقيم

أعلنت وزارة السياحة والآثار، استمرارها في إيفاد لجان تفتيش سرية على الفنادق والمطاعم والكافيتريات السياحية على مستوى الجمهورية للتأكد من مدى التزامها بالقيام بأعمال التطهير والتعقيم والتي تتم بصفة مستمرة في جميع المقاصد السياحية المصرية.

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بالفيديو.. أستاذ علم الأوبئة: لم نصل لذروة الموجة الثالثة من كورونا حتى الآن

حذر الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، من انتشار فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.

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السودان: رئيس الاتحاد الأفريقي سيقوم بجولة تشمل القاهرة والخرطوم حول سد النهضة

أعلنت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية أن الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الافريقي الحالي أبلغها بأنه سوف يقوم بجولة تشمل الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي.

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برلماني يقترح قانون "كورونا الموحد" لمواجهة الجائحة والأوبئة

اقترح النائب أحمد حتة عضو مجلس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تشريع قانون لمواجهة فيروس كورونا والأثار المترتبة عليه يضم كافة القرارات والعقوبات التي أقرتها الحكومة والغرامات والموجودة في عدة قوانين، ليتم دمجها في قانون دائم موحد لمواجهة الأوبئة والأمراض.

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مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة رافال

في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة طراز رافال ن خلال القوات المسلحة المصرية وشركة "داسو أفياسيون" الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات.

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