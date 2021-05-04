​محمود عبدالشكور يصدر "ونس الكتب" عن منشورات إبييدي

12:01 ص الثلاثاء 04 مايو 2021
​محمود عبدالشكور يصدر "ونس الكتب" عن منشورات إبييدي

ونس الكتب

(مصراوي):

صدر حديثًا عن منشورات إبييدي، كتاب "ونس الكتب" أحدث أعمال النّاقد محمود عبدالشّكور.

يقول المؤلف في مقدمة الكتاب: "في مدح الكتابة والكتب، والقراءة والخيال، يمكن أن أصنع حكاية طويلة، أولها في سنوات الطفولة، مع كتاب المطالعة، ولا أعلم آخر الحكاية بالضبط، لعلها تمتد ما بقي عقل، وما بقي إبصار، وما ظل هناك شغف بالمعرفة، وبالحياة".

محمود عبدالشكور، ناقد سينمائي وأدبي مصري من مواليد ديسمبر 1965، تخرج في كلية الإعلام قسم الصحافة عام 1987، وعمل في العديد من الصحف، كما اشترك في لجان المشاهدة لمهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الإسماعيلية للأفلام الوثائقية، وكان عضوًا في لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وهو عضو نقابة الصحفيين، وعضو جمعية نقاد السينما المصريين.

صدر له مؤخرًا كتاب "يوسف شريف رزق الله.. عاشق الأطياف"، "أقنعة السرد.. قراءات في روايات مصرية وعربية وعالمية"، "سينمانيا.. مقالات عن أفلام عربية وعالمية"، "وجوه لا تنسى ـ بورتريهات لمشخصاتية مصر".

?محمود عبدالشكور كتاب ونس الكتب الناقد ?محمود عبدالشكور وجوه لا تنسى

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