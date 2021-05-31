Masrawy logo white

البابا تواضروس يكرّم محافظ القاهرة لدوره في تطوير مسار العائلة المقدسة

11:18 م الإثنين 31 مايو 2021
البابا تواضروس يكرّم محافظ القاهرة لدوره في تطوير مسار العائلة المقدسة

البابا تواضروس الثاني

كتب- محمد نصار:

شارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في الاحتفال الذي أقامته جامعة الزقازيق ومعهد الدراسات القبطية تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر وزيارتها منطقة تل بسطة كأحد مواقع مسار العائلة المقدسة وذلك بمسرح الأنبا رويس بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث تستمر احتفالات الكنيسة بهذه المناسبة لمدة 3 أيام.

حضر الحفل وزراء السياحة والآثار والهجرة والتموين والشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة.

وفي نهاية الحفل قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتكريم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ضمن عدد من الشخصيات والحضور لدورهم في تطوير مسار العائلة المقدسة.

البابا تواضروس مسار العائلة المقدسة تطوير مسار العائلة المقدسة خالد عبدالعال

الخبر التالى:

"هادية حسني" برلمانية ولاعبة تمثل مصر في أولمبياد طوكيو.. تعرف على مسيرتها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1007

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

599

متعافون اليوم

261666

إجمالي الإصابات

15047

إجمالي الوفيات

191332

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا