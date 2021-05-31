البابا تواضروس يكرّم محافظ القاهرة لدوره في تطوير مسار العائلة المقدسة

كتب- محمد نصار:

شارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في الاحتفال الذي أقامته جامعة الزقازيق ومعهد الدراسات القبطية تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر وزيارتها منطقة تل بسطة كأحد مواقع مسار العائلة المقدسة وذلك بمسرح الأنبا رويس بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث تستمر احتفالات الكنيسة بهذه المناسبة لمدة 3 أيام.

حضر الحفل وزراء السياحة والآثار والهجرة والتموين والشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة.

وفي نهاية الحفل قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتكريم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ضمن عدد من الشخصيات والحضور لدورهم في تطوير مسار العائلة المقدسة.