مجلس إدارة المتحدة يقرر تعيين أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير اليوم السابع

(مصراوي):

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في اجتماعه اليوم الاثنين، تعيين أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع.



كما قرر المجلس، تعيين خالد صلاح مساعدًا لرئيس مجلس إدارة الشركة لقطاع الصحف والمواقع الإلكترونية.



ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ أكرم القصاص كان يشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لموقع وجريدة اليوم السابع، وهو كاتب ومحلل سياسي واجتماعى بدأ عمله الصحفي منذ منتصف الثمانينيات في صحيفة الشعب الأسبوعية، كما عمل في صحف الأهالي والدستور الأسبوعية، وشارك في تأسيس جريدة العربي، التي شغل فيها موقع مساعد رئيس التحرير.