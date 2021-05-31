Masrawy logo white

مجلس إدارة المتحدة يقرر تعيين أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير اليوم السابع

11:04 م الإثنين 31 مايو 2021
مجلس إدارة المتحدة يقرر تعيين أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير اليوم السابع

أكرم القصاص

(مصراوي):

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في اجتماعه اليوم الاثنين، تعيين أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع.

كما قرر المجلس، تعيين خالد صلاح مساعدًا لرئيس مجلس إدارة الشركة لقطاع الصحف والمواقع الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ أكرم القصاص كان يشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لموقع وجريدة اليوم السابع، وهو كاتب ومحلل سياسي واجتماعى بدأ عمله الصحفي منذ منتصف الثمانينيات في صحيفة الشعب الأسبوعية، كما عمل في صحف الأهالي والدستور الأسبوعية، وشارك في تأسيس جريدة العربي، التي شغل فيها موقع مساعد رئيس التحرير.

أكرم القصاص جريدة وموقع اليوم السابع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خالد صلاح

الخبر التالى:

العناني يشارك في احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر

كورونا.. لحظة بلحظة

1007

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

599

متعافون اليوم

261666

إجمالي الإصابات

15047

إجمالي الوفيات

191332

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا