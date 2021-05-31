​"محلية النواب": الشفافية هي الحل لمواجهة الفساد والتعرف على أوجه إنفاق صناديق المحليات

(مصراوي):

طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالإفصاح عن أوجه الإنفاق من الصناديق الخاصة في المحليات، وأن تكون هناك شفافية في بيان أوجه الصرف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اليوم الإثنين؛ لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والقليوبية والمنوفية.

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة: "الشفافية هي الحل لمواجهة الفساد وللتعرف على أوجه الإنفاق وللتأكد أن الأمور تسير في المسار السليم"، متابعًا: "بخلاف هذا ستكون هناك شبهة ولا نتهم أحدًا؛ لكننا نتحدث عن معايير وضوابط".

وطالب الحسيني بضرورة وجود كشف تفصيلي لكل إيرادات الصناديق الخاصة التي تتبع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والغربية والمنوفية، والمصروفات واللائحة المنظمة للصرف.

واتفق معه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلًا: "لا نشكك في أحد؛ لكن المحاسبة ضرورة والمجلس يقوم بدوره الرقابي، ونريد معرفة أوجه الصرف الحقيقية".

وعقب رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلًا: "سنتابع تنفيذ التوصيات مع وزارتي المالية والتنمية المحلية".