Masrawy logo white

الجامعة الأمريكية تستضيف مهرجان "رؤى للفيلم المصري القصير"

09:37 م الإثنين 31 مايو 2021
الجامعة الأمريكية تستضيف مهرجان "رؤى للفيلم المصري القصير"

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

(مصراوي):

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في الفترة من الأربعاء، 2 يونيو حتى الخميس، 10 يونيو، مهرجان "رؤى: مهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير"، وهو مهرجان سينمائي غير ربحي يتم تنظيمه تحت تنظيم وإشراف لجنة أكاديمية مختارة من صانعي الأفلام ذوي الخبرة من قبل برنامج الفيلم بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع الطلاب ونقاد السينما.

ويعرض المهرجان في دورته الرابعة 123 فيلمًا يشارك 50 منها في المسابقة الرسمية، ويكرم المهرجان هذا العام الناقد السينمائي وكاتب السيناريو والمخرج المصري سامي السلاموني حيث سيتم عرض ثلاثة من أفلامه في افتتاح المهرجان تكريمًا له ولمسيرته الفنية.

وسيعرض المهرجان خلال الدورة الرابعة فيلمًا يتضمن صورًا وأمثلة من عمل السلاموني كمخرج وناقد سينمائي.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة مهرجان رؤى للفيلم المصري القصير قسم الفنون بالجامعة الأمريكية سامي السلاموني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1007

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

599

متعافون اليوم

261666

إجمالي الإصابات

15047

إجمالي الوفيات

191332

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الخارجية ترد على تصريحات أبي أحمد حول نية إثيوبيا بناء 100 سد خلال عام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا