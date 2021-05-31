الجامعة الأمريكية تستضيف مهرجان "رؤى للفيلم المصري القصير"

(مصراوي):

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في الفترة من الأربعاء، 2 يونيو حتى الخميس، 10 يونيو، مهرجان "رؤى: مهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير"، وهو مهرجان سينمائي غير ربحي يتم تنظيمه تحت تنظيم وإشراف لجنة أكاديمية مختارة من صانعي الأفلام ذوي الخبرة من قبل برنامج الفيلم بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع الطلاب ونقاد السينما.

ويعرض المهرجان في دورته الرابعة 123 فيلمًا يشارك 50 منها في المسابقة الرسمية، ويكرم المهرجان هذا العام الناقد السينمائي وكاتب السيناريو والمخرج المصري سامي السلاموني حيث سيتم عرض ثلاثة من أفلامه في افتتاح المهرجان تكريمًا له ولمسيرته الفنية.

وسيعرض المهرجان خلال الدورة الرابعة فيلمًا يتضمن صورًا وأمثلة من عمل السلاموني كمخرج وناقد سينمائي.