إقرار ومناقشة 9 موازنات.. ننشر تفاصيل اجتماع "إعلام النواب"

(مصراوي):

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 /2022، وذلك فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: (الديوان العام للمجلس الأعلى للثقافة - الأمانات الفنية للمجلس) - صندوق التنمية الثقافية – دار الكتب والوثائق القومية– الهيئة المصرية العامة للكتاب – المركز القومي لثقافة الطفل – مكتب وزير الثقافة.

ووافقت اللجنة علي موازنة صندوق التنمية الثقافية، ببحضور الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الذي استعرض ملاحظات الصندوق، مؤكدًا استجابة كلا من وزارتي المالية والتخطيط لمتطلبات واحتياجات الصندوق في أبواب الموازنة.

وأوصت اللجنة بقيام صندوق التنمية الثقافية بالتوسع في الأنشطة لتمتد إلى غالبية الشباب بالمحافظات، مع زيادة منافذ العرض بالمحافظات.

وفيما يتعلق بموازنة المركز القومي للسينما، وافقت اللجنة عليها، بحضور محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، والذي استعرض ملاحظات المركز مؤكدًا استجابة وزارتي المالية والتخطيط لمتطلبات واحتياجات المركز في أبواب الموازنة، وأوصت اللجنة بقيام وزارة الثقافة والمركز القومى للسينما بموافاة اللجنة بخطتها للحفاظ على عدد 6000 فيلم وثائقي وصيانتها وترميمها حفاظاً على المال العام، وكيفية استغلالها.

ووافقت لجنة الإعلام والثقافة، علي موازنة دار الكتب والوثائق القومية، بحضور الدكتورة نيفين محمد رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، والتي طالبت بتعزيز مالى بعد اعتماد لائحة العاملين الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز بند خامات الترميم بالباب الثاني، عقب مندوب وزارة المالية بأنه جارى الانتهاء من اللائحة الخاصة بالعاملين بدار الكتب، وأن المبلغ المقترح بموازنة العام المالي 2021/2022 يتضمن تكلفة اللائحة الجديدة للعاملين بمبلغ 219.595.000 جنيه.

وأوصت اللجنة بقيام وزارة المالية بالاستجابة لمطلب دار الكتب والوثائق القومية فيما يخص توفير الاعتمادات المالية المدرجة بجداول لائحة الموارد البشرية للعاملين فور اعتمادها، وقيام وزارة المالية بتعزيز بند خامات الترميم بالباب الثاني.

كما وافقت اللجنة علي موازنة الهيئة المصرية العامة للكتاب، مع التوصية بقيام الهيئة المصرية العامة للكتب بالتوسع في إنشاء منافذ بيع للهيئة بالمحافظات.

وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على موزانة البيت الفني للمسرح، مع التوصية بقيام وزارة الثقافة بوضع تصور بشأن خطتها لإثراء الحركة المسرحية بالمحافظات والأقاليم وتشجيع ودعم الفرق المسرحية الموهوبة، وموافاة اللجنة بتلك الخطة خلال أسبوعين، وقيام وزارة الثقافة بوضع آليات عاجلة للشراكة مع القطاع الخاص في العروض المسرحية.

كما أوصت اللجنة، بالتزام البيت الفني للمسرح بموافاة وزارة التخطيط بالمشروعات الفرعية المزمع تنفيذها في بداية إعداد الخطة الاستثمارية للباب السادس حتى تتمكن وزارة التخطيط من إدراجها وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لها، وقيام وزارة الثقافة من خلال أجهزتها المختلفة بمراجعة مسميات العروض الفنية الخاصة لتلافى أو تصحيح أي مسمى قد يسيىء للهوية المصرية، وقيام البيت الفني للمسرح بموافاة اللجنة بما حققه من أهداف وإنجازات لمناقشته في اجتماعات اللجنة القادمة.