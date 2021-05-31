تقدم 40% من الخدمة الصحية.. نائب بالشيوخ يطالب بضم المستشفيات الجامعية لـ"الطوارئ الطبية"

كتب- نشأت علي:

طالب النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، بتفعيل قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، على المستشفيات الجامعية التابعة وزارة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم نحو 40% من الخدمة الصحية في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لماقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وجاءت مطالبة النائب ثروت فتح الباب، خلال مناقشة المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تتعلق بأهداف المشروع، حيث كانت تنص وفقًا للمشروع المقدم من الحكومة على: "يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل".

فيما قامت لجنة الصحة بالشيوخ، بتعديل النص إلى "يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث الطبية والأزمات والأوبئة".

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وأكد النائب ثروت فتح الباب، ضرورة أن يشمل النص التأكيد على ضم وزارة التعليم العالي للقانون، بحيث تكون المستشفيات الجامعية ضمن الجهات التى ينطبق عليها القانون وتقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الطبية.

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