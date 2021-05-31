بمشاركة أطفال 57357.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض فنون تشكيلية بالهناجر

"مساحته 26 فدانًا وبني في 13 سنة".. شاهد قصر محمد علي باشا بعد التطوير

وفد من السفارة الهندية يتفقد السفينة "إيفرجيفن" للاطمئنان على الطاقم

(مصراوي):

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والتشكيلية دونزي الحسيني رئيس ومؤسس أكاديمية دونزي للفنون معرض الفنون التشكيلية للأكاديمية، تحت عنوان "connected" والذي يشارك فيه لأول مرة أطفال مستشفى 57375.

وذلك بقاعة آدم حنين في مركز الهناجر للفنون بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الفنان شادي سرور مدير المركز، الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين وعدد من مسئولي مؤسسة 57357 وأعضاء مجلس النواب .

وأشادت عبد الدايم بالمستوى المميز للاعمال المشاركة وبفكرة المعرض التى تعتمد على استخدام الفنون كأحد الوسائل الفاعلة للعلاج.

وأكدت أن الإبداع بشكل عام يعد أسلوبا للتواصل المجتمعي ويساهم في بناء وتطوير الشخصية بشكل عام، وثمنت التعاون بين قطاعات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكا اساسيا فى عملية التنمية.

يذكر أن المعرض يضم 180 عملا فنيا متنوعا من إبداعات 50 طفلا ويقام في مصر قبل عرضه بآتيليه "مونتيز" بروما.

​