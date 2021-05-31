"الأعلى للإعلام": الإعلام المصري ولاءه لمصر ومصالحها العليا

(مصراوي):

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، أن الإعلام المصري ليس له ولاء ولا قبلة إلا مصر ومصالحها العليا.



جاء ذلك في بيان للمجلس اليوم الاثنين، هنأ فيه الإعلاميين بمناسبة عيدهم الـ87 "حيث انطلقت الإذاعة المصرية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم 31 مايو 1934 مع انطلاق صوت المذيع أحمد سالم قائلًا: (هنا القاهرة الإذاعة اللاسلكية الرسمية للحكومة المصرية).



وأضاف البيان "بدأت الإذاعة بعد ذلك بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت، تلاها انطلاق صوت أم كلثوم".



وأوضح المجلس أن الإذاعة المصرية منذ نشأتها لعبت دورًا كبيرًا في المحيط العربي، وكانت مواكبة لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة بصفه عامة ومصر على وجه الخصوص، مضيفًا أنه منذ عام 1934 والإذاعة المصرية فاعلة في كل الأحداث، وساندت حركات التحرر في الوطن العربي وكل قارات العالم.



وأكد الأعلى للإعلام أن الإذاعة المصرية وبعدها التلفزيون المصري لعبا دورًا وطنيًا في تشكيل الوعي لدى أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الإعلام المصري كان ولا يزال يلعب دورًا توعويًا كبيرًا في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية، وكان دائمًا سندًا وظهيرًا للدولة في أشد التحديات، ودافع عنها واستطاع أن يواجه الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.