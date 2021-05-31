وفد من السفارة الهندية يتفقد السفينة "إيفرجيفن" للاطمئنان على الطاقم الهندي (صور)

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كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، وفدًا من سفارة الهند برئاسة آر. جايشري، القنصل الهندي لدى جمهورية مصر العربية، وبرفقتها سايتش بلاكريشنا، سكرتير للشئون القنصلية بسفارة الهند والدكتور محمد حامد علي، مساعد القنصل الهندي.

تأتي الزيارة بهدف بحث سبل التنسيق المشترك ومتابعة أحوال الطاقم الهندي المتواجد على متن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، المحتجزة حاليَا بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى بالإسماعيلية.

جاء اللقاء، عقب تفقد الوفد الدبلوماسي الهندي أحوال الطاقم والصعود على متن سفينة الحاويات البنمية، بناء على طلب القنصلية الهندية بالقاهرة وهو المطلب الذي حظى باهتمام وترحيب من قبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

خلال اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد، وأعرب عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه الهند في الاقتصاد العالمي، مشيدًا بقوة العلاقات الثنائية بين مصر والهند والتي تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يحرص دائمًا على دعم كافة سبل التعاون.

كما أكد الفريق ربيع حرصه الدائم منذ بداية الأزمة على توفير جميع سبل التعاون للطاقم الهندي على متن السفينة، والاستعداد الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم، وهذا ما بدا واضحًا بالسماح للبعض من أفراد طاقم السفينة بمغادرتها للعودة إلى الهند بسبب ظروف شخصية طارئة.

وشدد الفريق أسامة ربيع على أن قناة السويس تبدي مرونة كاملة في المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة بشأن تسوية التعويضات، ولا تدخر جهدًا من جانبها لضمان نجاح المفاوضات سريعًا.

من جانبها، قدمت القنصل الهندي بالقاهرة الشكر إلى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وأعربت عن خالص تقديرها لكافة التسهيلات التي تقدمها هيئة قناة السويس للطاقم الهندي، مثمنة جهود الهيئة ونجاحها في إنقاذ وتعويم السفينة دون خسائر تلحق بالسفينة أو طاقمها أو البضائع المحمولة على متنها، كما عبرت جايشري عن تقديرها للدور الهام لقناة السويس في خدمة التجارة العالمية، متمنية سرعة انتهاء المفاوضات لحل أزمة السفينة البنمية بصورة ودية.

وقدمت جايشري الشكر للرئيس السيسي، على مساندته للهند في ظل أزمة كورونا بإرسال مساعدات طبية معربة عن وافر الامتنان والتقدير لهذا الدعم الإنساني والسلوك الراقي.

في نهاية اللقاء أهدي الفريق أسامة ربيع، هدية تذكارية إلى جايشري، تقديرًا وتعبيرًا عن عمق العلاقات بين البلدين.

جدير بالإشارة، أن الهيئة استجابت لكافة الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.​